Оперативниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проверено более 250 объектов торговли...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной продукции на территории столичного региона», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проверено более 250 объектов торговли, в том числе более 230 организаций розничной сети, более 10 оптовых торговых точек и 6 предприятий-производителей.В результате мероприятий из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 30 тысяч единиц контрафактной продукции на общую сумму более 18 млн рублей. Пресечена деятельность двух организованных групп.Возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Так, например, по материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, в отношении группы лиц, которые осуществляли реализацию контрафактной одежды и обуви под видом продукции известных торговых марок, причинив правообладателям ущерб на сумму более 6 млн рублей.Выявлено 22 административных правонарушения в сфере защиты интеллектуальной собственности по ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», к административной ответственности привлечены 17 человек.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73