В ходе бытового конфликта 33-летняя женщина схватила за шею 11-летнюю девочку, которая восприняла действия злоумышленницы как угрозу своей жизни...

Сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в угрозе убийством 11-летней девочке задержали 33-летнюю приезжую из ближнего зарубежья.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась местная жительница. По словам женщины, соседка в ходе бытового конфликта схватила за шею ее 11-летнюю дочь. Девочка смогла вырваться и убежать, однако восприняла действия злоумышленницы как угрозу своей жизни и здоровью.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемую - 33-летнюю жительницу одной из стран ближнего зарубежья.Дознанием МО МВД России «Красносельское»» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79