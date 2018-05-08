Участники торжества поблагодарили ветерана за подвиги во время Великой Отечественной войны, которые служат примером для действующих сотрудников органов внутренних дел...

В здании ОМВД России по району Соколиная гора в преддверии празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось поздравление ветерана Великой Отечественной войны и УВД по ВАО Леонида Андреевича Ющенко.Помощник начальника ОМВД подполковник внутренней службы Сергей Шубабко поблагодарил ветерана за защиту Родины в годы войны и за безупречную и достойную службу в органах милиции, вручил памятный подарок.Родился Леонид Андреевич 25 августа 1927 года в селе Квитки Кировоградской области. Война началась, когда он был еще мальчишкой. По воспоминаниям ветерана, он вместе с отцом увидел в небе самолёты: советский и вражеский. В небе, над головами собравшихся, происходила баталия, и вот немецкий самолёт рухнул в поле. В этот миг для них стало ясно – началась война.Службу Леонид Андреевич начал в 1944, когда в 17 лет вступил в Красную армию. Молодой человек прошёл курс обучения и был направлен в артиллерийский полк. Будучи в составе артиллерии солдат Ющенко прошел Румынию, затем Варшаву, где он стал миномётчиком, и дошёл до реки Одра. После боевых действий часть роты для продолжения службы отправили на Западную Украину в тыл, в их число попал и Леонид. С 1945 г. по 1946 г. в его обязанности входило отслеживание и пресечение деятельности украинских националистов.В 1951 году Леонид Андреевич начал службу в милиции. С 1951 года по 1953 год проработал сотрудником патрульно-потовой службы в Кировоградской области. В 1953 году его перевели в Москву в 125 отдел милиции Первомайского района. На протяжении 20 лет Леонид Андреевич проработал в 62 отделе милиции - ныне отдел МВД России по району Соколиная гора города Москвы. В июне 1973 года вышел на пенсию. Во время службы был милиционером-водителем - на машине и мотоцикле.У Леонида Андреевича есть внуки и правнуки, один из внуков пошёл по стопам деда и сейчас служит в полиции участковым уполномоченным.За годы службы Леонид Андреевич был удостоен множества наград и медалей таких как: «За победу над Германией», «За боевые заслуги», а также рядом ведомственных наград «За безупречную службу» I, II, и III степеней.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73