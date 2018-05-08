По доброй традиции полицейские навестили труженицу Тыла, ветерана органов внутренних дел, Людмилу Григорьевну Рослову.

4 мая сотрудники и представители ветеранской организации ОМВД России по Александровскому району традиционно поздравили с наступающим праздником труженицу Тыла, ветерана органов внутренних дел – Людмилу Григорьевну Рослову.Встреча состоялась в городе Карабаново - по месту жительства ветерана. В силу возраста Людмила Григорьевна не принимает личного участия в праздничных мероприятиях, но ежегодно ждет на чаепитие гостей – сотрудников полиции. Как всегда беседа зашла о рабочих буднях, о сложностях профессии, вспомнились и былые времена, погибшие товарищи.В заключение гости еще раз поздравили ветерана с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и выразили надежду на дальнейшие встречи.