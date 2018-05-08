Совместно с Советом ветеранов стражи порядка организовали урок мужества для студентов, провели экскурсию в музее, навестили ветеранов.

В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы сотрудники и студенты Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа почтили подвиг защитников Отечества, приняв участие в Уроке мужества «Солдаты Победы», посвященном героизму народа в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. В мероприятиях приняла участие специалист по воспитательной работе группы морально-психологического обеспечения капитан внутренней службы Оксана Чубукова.В музее полиции председатель Совета ветеранов Сергей Гусаров провел для ребят интереснейшую экскурсию. Рассказал о фронтовых подвигах сотрудников милиции - героях Великой Отечественной войны, почетных ветеранах, самоотверженности и подвигах сотрудников в военное время.Посетителям были представлены фотографии и награды ветеранов Великой Отечественной войны, а также привезенные с полей сражений диски от пулемета, солдатские фляжки и каски, пролежавшие в земле около 80 лет.В этот же день в актовом зале ОМВД состоялась встреча личного состава с ветеранами Великой Отечественной войны и органов внутренних дел А.В. Гавриловым и А.П. Никитиным.- Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало человечество, - обратился к гостям начальник отдела подполковник полиции В.А. Кротков, поздравив ветеранов с наступающим праздником Победы. В свою очередь ветераны Великой Отечественной войны обратились к сотрудникам полиции с пожеланиями всегда помнить о подвиге тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.Председатель Совета ветеранов Сергей Гусаров и сотрудники правоохранительных органов навестили с поздравлениями ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на праздничное мероприятие. От лица всех сотрудников полиции гости поблагодарили ветеранов А.С. Ляпакина и Л.А. Максимову за неоценимый вклад в Великую Победу ради свободы и независимости нашей Родины, вручив праздничные продуктовые наборы. Сотрудники полиции выразили слова благодарности ветеранам и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и мирного неба над головой.