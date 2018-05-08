У местных жителей оперативники изъяли около 40 граммов веществ, оборот которых запрещен на территории России.

В апреле текущего года в поле зрения сотрудников МО МВД России по ЗАТО г. Радужный попали двое местных жителей. По сведениям оперативников, 19-летняя девушка и 24-летний молодой человек могли быть причастны к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В ходе совместной операции, проведенной сотрудниками отделения наркоконтроля и уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Радужный информация подтвердилась, подозреваемых задержали в конце апреля.При личном досмотре у фигурантов, а так же при проведении дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные упаковки с разным содержимым характерной консистенции и цвета. Проведенным впоследствии исследованием установлено, что в пакетиках находились гашиш и марихуана. Общая масса наркотиков составила около 40 граммов.Оперативными сотрудниками установлено, что подозреваемые планировали реализовать наркотические средства на территории ЗАТО г. Радужный.В настоящее время следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.