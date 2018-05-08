У местных жителей оперативники изъяли около 40 граммов веществ, оборот которых запрещен на территории России.
В апреле текущего года в поле зрения сотрудников МО МВД России по ЗАТО г. Радужный попали двое местных жителей. По сведениям оперативников, 19-летняя девушка и 24-летний молодой человек могли быть причастны к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В ходе совместной операции, проведенной сотрудниками отделения наркоконтроля и уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Радужный информация подтвердилась, подозреваемых задержали в конце апреля.
При личном досмотре у фигурантов, а так же при проведении дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные упаковки с разным содержимым характерной консистенции и цвета. Проведенным впоследствии исследованием установлено, что в пакетиках находились гашиш и марихуана. Общая масса наркотиков составила около 40 граммов.
Оперативными сотрудниками установлено, что подозреваемые планировали реализовать наркотические средства на территории ЗАТО г. Радужный.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.