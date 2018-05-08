Сразу ряд факторов негативно (для автомобилистов) сказывается на стоимости топлива в России: бензин и дизель дорожают, причем рост цен ускоряется буквально на глазах: в апреле динамика роста цен стала рекордной, и за один месяц топливо подорожало сильнее, чем суммарно за три предыдущих месяца.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-v-rossii-stremitelno-dorozhaet-benzin.html" target="_blank">В России стремительно дорожает бензин</a> - Сразу ряд факторов негативно (для автомобилистов) сказывается на стоимости топлива в России: бензин и дизель дорожают, причем рост цен ускоряется буквально на глазах: в апреле динамика роста цен стала рекордной, и за один месяц топливо подорожало сильнее, чем суммарно за три предыдущих месяца.
[url=http://33live.ru/novosti/08-05-2018-v-rossii-stremitelno-dorozhaet-benzin.html]В России стремительно дорожает бензин[/url] - Сразу ряд факторов негативно (для автомобилистов) сказывается на стоимости топлива в России: бензин и дизель дорожают, причем рост цен ускоряется буквально на глазах: в апреле динамика роста цен стала рекордной, и за один месяц топливо подорожало сильнее, чем суммарно за три предыдущих месяца.