Сразу ряд факторов негативно (для автомобилистов) сказывается на стоимости топлива в России: бензин и дизель дорожают, причем рост цен ускоряется буквально на глазах: в апреле динамика роста цен стала рекордной, и за один месяц топливо подорожало сильнее, чем суммарно за три предыдущих месяца.

Сразу ряд факторов негативно (для автомобилистов) сказывается на стоимости топлива в России: бензин и дизель дорожают, причем рост цен ускоряется буквально на глазах: в апреле динамика роста цен стала рекордной, и за один месяц топливо подорожало сильнее, чем суммарно за три предыдущих месяца.