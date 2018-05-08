08.05.2018

2018-05-08 17:25:30

В России утвердили кандидатуру премьер-министра

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру премьер-министра. Дмитрия Медведева поддержали 374 депутата, против высказались 56 парламентариев.



Теперь глава правительства займется формированием кабинета министров. Как писали , Медведев уже назвал потенциальных заместителей.