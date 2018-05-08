В одном из расселенных общежитий Петербурга в неработающем холодильнике 7 мая был обнаружен новорожденный мальчик. Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Покушение на убийство.

В одном из расселенных общежитий Петербурга в неработающем холодильнике 7 мая был обнаружен новорожденный мальчик.Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", сообщает региональное управление СК РФ.