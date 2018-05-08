По версии следствия, местная жительница похитила деньги из кошелька своей подруги.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в марте текущего года обвиняемая, находясь в гостях у своей 26-летней подруги, воспользовалась моментом, когда хозяйка покинет комнату, и похитила из кошелька подруги денежные средства в сумме 3500 рублей. В дальнейшем всю сумму женщина потратила на собственные нужды.Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Женщина пояснила, что совершила кражу из-за тяжелого материального положения.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.