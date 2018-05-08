Хавбек питерского футбольного клуба Зенит Виктор Файзулин покидает команду. Недавно он провел первую полноценную тренировку, но из-за травм не выступает за сине-бело-голубых с сентября 2015 года. Похоже, что его карьера в Зените закончена.

Хавбек питерского футбольного клуба "Зенит" Виктор Файзулин покидает команду. Недавно он провел первую полноценную тренировку, но из-за травм не выступает за "сине-бело-голубых" с сентября 2015 года. Похоже, что его карьера в "Зените" закончена.Клуб официально сообщил о расставании с полузащитником на своем сайте. Файзулин проведет автограф-сессию перед заключительной игрой питерской команды в нынешнем сезоне, а после окончания игры против клуба "СКА-Хабаровск" совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".Файзулин присоединился к "Зениту" в ноябре 2007 года. В составе питерского клуба он провел 228 матчей и забил 26 мячей. В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной.