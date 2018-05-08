Сегодня пройдет сразу несколько мероприятий. Так, в парке Загородном состоится спортивно-развлекательная программа Фронтовая игра, где каждый сможет в формате квеста познакомиться с нелегким бытом солдат в годы войны.

Владимир начинает отмечать 73 годовщину Великой Победы. Сегодня пройдет сразу несколько мероприятий. Так, в парке "Загородном" состоится спортивно-развлекательная программа "Фронтовая игра", где каждый сможет в формате квеста познакомиться с нелегким бытом солдат в годы войны. В 11 утра владимирцев ждет праздник на улице Совхозной, которая по-другому называется улица Победителей.А вечером все желающие приглашаются на Никитский бульвар, где пройдет праздничная программа "За день до Победы". Здесь можно будет услышать правдивые истории из уст ветеранов, а также принять участие в мастер-классах, послушать песни и стихи военных лет.Завершится программа на Никитском бульваре кинопоказов. В преддверии Дня Победы владимирцам покажут советскую военную трагикомедию «Женя, Женечка и «Катюша» с Олегом Далем в главной роли. Фильм повествует о любви юноши Жени и суровой связистки Женечки. Начнётся кинопоказ в 20:30.