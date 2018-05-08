Наши поисковики нашли и подняли останки 34 бойцов, обнаружили 9 медальонов, установили 2 имени погибших военнослужащих.

С 22 апреля по 7 мая поисковые отряды Владимирского регионального отделения Поискового движения России провели 4 экспедиции на местах боёв Великой Отечественной войны в Смоленской, Тверской и Воронежской областях. Наши поисковики нашли и подняли останки 34 бойцов, обнаружили 9 медальонов, установили 2 имени погибших военнослужащих. Всего в этих поисковых экспедициях приняли участие порядка 90 владимирских ребят.Уже 10 мая поисковики отряда «Амулет» вновь отправятся в экспедицию в Дорогобужский район Смоленской области.За 30 лет поисковики Владимирской области провели 85 экспедиций, подняли останки около полутора тысяч бойцов и командиров Красной Армии, установили имена более чем 100 из них.