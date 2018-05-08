Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о чрезвычайной важности компромисса в работе политика. Человек, который постоянно работает с людьми, с которыми этот компромисс надо искать и искать, считает, что это и есть один из главных смыслов его деятельности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о чрезвычайной важности компромисса в работе политика. Человек, который постоянно работает с людьми, с которыми этот компромисс надо искать и искать, считает, что это и есть один из главных смыслов его деятельности."Поиск согласия в политике – это одно из условийдостижения результата. И чем более сложным является решение с точки зрениятого, какие позиции занимают участники переговоров, тем неизбежнее поисккомпромисса", – написал Вячеслав Володин в своей колонке для журнала. По мнению спикера нижней палаты парламента, это в полноймере относится к Госдуме, где решения обсуждаются и принимаются коллегиально. Причем,даже внутри одной фракции."Но всегда есть грань, за которой он невозможен.Когда речь идет об интересах государства,защите прав и свободы граждан – компромиссы недопустимы".Очень важно, по словам Володина, отстаивать позицию и непоступаться убеждениями, отход от которых в ряде случаев может быть простопредательством. При этом, председатель нижней палаты напомнил, что компромисс —"это, собственно, улица с двусторонним движением". В любом случае, уверенон, даже при наличии большинства, необходимо пояснять принимаемые решения,чтобы оппоненты понимали мотивы принятия решения."Если ты не учитываешь этот фактор, все можетзакончиться тем, что оппозиционная фракция в знак протеста встанет и выйдет иззала".В качестве примера Вячеслав Володин привел обсуждениезаконопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции стран Запада. И по этомувопросу идут серьезные дискуссии, отметил спикер нижней палаты. Концептуально возраженийпо документу нет, однако некоторые положения вызывают беспокойство общества."И здесь мы должны решить, где предел компромисса", – подчеркнулспикер Госдумы, отметив, что не замечать действия США нельзя, "и запреты,которые они вводят, на территории России не должны действовать"."Как только мы с вами поплывем по течению,которое они задают своими ограничениями, это разрушит нашу экономику, разрушитгосударство".В своей статье Вячеслав Володин отметил, что при обсуждении законопроектовв первом чтении рассматривается концепция документа, а при подготовке ковторому идет обсуждение поправок, и начинается поиск компромиссов. И, если ихнет, то в Госдуме начинаются бурные дискуссии. Спикер нижней палаты рассказал,что были случаи, когда три оппозиционные фракции единогласно не поддерживализаконопроект (ка это было, например, с лесной амнистией)."Это была ситуация, когда из зала собралисьуходить "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Предполагалась жесткая обструкциязаконопроекта".И даже тогда получилось выйти на компромиссное решение –вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком депутатов удалось убедить внеобходимости принятия закона. По словам Вячеслава Володина, несмотря на это, оппозиционныефракции не изменили свою позицию, но изменили риторику, согласившись поддержатьпоправки при условии жесткого контроля за их исполнением.В то же время, напомнил председатель нижней палаты, нельзявсе время вести разговоры только с оппозицией. "В первую очередь надоразговаривать с теми, кто разделяет твои политические убеждения, – уверен он. -Нельзя не учитывать позицию своих товарищей". В противном случае великриск потерять поддержку своей фракции.Однако, пишет спикер Госдумы, бывают моменты, когда политическиеоппоненты не желают идти на компромисс, как, например, это регулярно происходитпри принятии бюджета. Хотя, по его мнению, "именно бюджет – как раз тотзакон, где можно найти много компромиссов". Дискуссии по главномуфинансовому идут не только на межфракционном уровне, но и среди депутатов-однопартийцев."Когда кто-то берет и упрощает, говоря: "ЕдинаяРоссия" – она проголосует за что угодно", – это не так.По словам председателя нижней палаты парламента, бываютслучаи, когда один депутат может выдвинуть идею, отстоять свою точку зрения иубедить сначала фракцию, а затем и всю Думу в необходимости принятия такогорешения. Чаще всего, рассказал Вячеслав Володин, компромисса удается достичь повопросам международной тематики. Отправной точкой в этом направлении, считаетон, стал Крымский консенсус, который сохраняется и по сей день.По словам спикера нижней палаты, Россию необходимозащитить, "в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могутвозникнуть". Ведь вся санкционная политика, по его мнению, является следствиемэффективного развития страны. "Страна возродилась и стала все больше ибольше влиять на принятие решений в мире, и с ней стали все больше считаться. Невсем это нравится", – отметил он, приведя в пример Китай, который прошелпуть "преодоления противодействия развитию"."Даже сегодня, несмотря на то, что это одна изкрупнейших экономик в мире и страна, где проживают полтора миллиарда граждан, СШАотносятся к ней недружественно".Как заметил Вячеслав Володин, сегодня лишь одна страна "претендуетна исключительность и считает, что другим уготовано жить на задворках истории иоставаться там". "О каком компромиссе тут может идти речь? – задаетсяон вопросом и сам на него отвечает. – О построении многополярного мира преждевсего". Но компромисс в этих вопросах не бесконечен, констатирует спикерГосдумы. Он уверен, что "нельзя поступаться интересами страны, правами исвободами ее граждан, и есть его предел, за которым начинается предательство".