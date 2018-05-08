Проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника, охватывающий два города – Владимир и Суздаль, – дань памяти тем, кто верил в Победу, воевал за Победу и одержал ее 73 года назад. О самой ..

Проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника, охватывающий два города – Владимир и Суздаль, – дань памяти тем, кто верил в Победу, воевал за Победу и одержал ее 73 года назад. О самой кровопролитной войне XX столетия и ее героях на фронте и в тылу расскажут на выставке подлинные фотографии. Многие из них экспонируются впервые.Это - не парадные портреты, не военные реконструкции. Это – запечатленные на пленке лица солдат, кто сражался на передовой, а в минуту затишья пел «Катюшу» под тальянку... Это – лица тыловиков, кто помогал фронту. Это – лица нашей Победы!Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит на выставках во Владимире – 63 фотографии и 37 – в Суздале. Экспонаты не подвергались реставрации, сохранили следы времени. Некоторые карточки содержат памятные послания на обороте.Посетители выставки во Владимире познакомятся с редкими снимками легендарных людей: диктора Левитана; заместителя командующего Военно-воздушными силами в годы Великой Отечественной войны Соколова-Соколёнка, летчиков, Героев Советского Союза Каманина и Пичугина. В Суздале будет представлен комплекс фотографий, запечатлевших участника войны и первого директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Варганова и Бекетовой, первого хранителя коллекций музея.В Суздале выставка работает в Кремле, в Архиерейских палатах с 8 мая по 12 июня. Во Владимире – с 9 мая по 24 июня.