Австралийские исследователи выяснили, что профессиональные занятия интеллектуальными видами спорта положительным образом влияют на здоровье. Так, увлечение шахматами повышает продолжительность жизни на семь и более лет.

Австралийские исследователи выяснили, что профессиональные занятия интеллектуальными видами спорта положительным образом влияют на здоровье. Так, увлечение шахматами повышает продолжительность жизни на семь и более лет.Известно, что регулярная физическая активность – одна изсоставляющих долгой жизни. Однако влияние карьеры в интеллектуальных видахспорта на долголетие ранее не изучалось.Эксперты из Мельбурнского университета решили восполнить этотпробел, пишет PLOS One. Для этого они собрали доступные данные о продолжительности жизни болеетысячи гроссмейстеров, удостоенных титула с 1950 по 2016 год.Проанализировав данные, ученыевыяснили, что ожидаемая продолжительность жизни гроссмейстеровна 7,7 года выше, чем средний жизненный цикл человека, не занимающегосяпрофессиональным интеллектуальным видом спорта. Эксперты подчеркнули, что показателине отличалась для призеров и победителей олимпиад, передает телеканал "".Полученные результаты авторы работы связывают с тем, чтопрофессиональная игра в интеллектуальном спорте требует повышенных умственныхспособностей. Более того, для улучшения когнитивных показателей шахматистам,как и другим спортсменам, необходимо следить за своим здоровьем .Специалистыотмечают, что пока что нельзя делать точные выводы о связях междупрофессиональной игрой в шахматы и высокой продолжительностью жизни. Ученыеубеждены, что в будущем им нужно подойти к сбору данных гораздо кропотливей.