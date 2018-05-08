Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу силы футбольных чемпионатов в Англии, Испании и Германии. Напомним, что испанский специалист во всех перечисленных странах становился чемпионом. На его взгляд, в Англии добиться успеха оказалось труднее всего.

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу силы футбольных чемпионатов в Англии, Испании и Германии. Напомним, что испанский специалист во всех перечисленных странах становился чемпионом. На его взгляд, в Англии добиться успеха оказалось труднее всего."Мои победы в Испании и Германии? Здесь сделать это гораздо труднее. Мы в восторге от своего достижения и от того, как мы к нему пришли. В начале сезона не знаешь, что произойдет дальше. Ты просто занимаешься подготовкой команды, а титул – это ее результат", — цитирует Гвардиолу Чемпионат.com.Кроме того, он отметил, что защитить титул чемпиона Англии будет очень сложно, однако "Манчестер Сити" постарается это сделать. "В последние несколько лет мы видели, как команды, одержавшие победу в Премьер-лиге, в следующем сезоне не могли попасть в Лигу чемпионов. Так что защитить титул будет крайне сложно, но мы принимаем этот вызов", — заявил наставник "горожан".