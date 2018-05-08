Американские ученые занялись подсчетами жертв в случае ядерной войны с Россией. Прогнозы для США эксперты делают неутешительные - скорее всего, чтобы оправдать рост расходов Пентагона.

Американские ученые занялись подсчетами жертв в случаеядерной войны с Россией. Прогнозы для США эксперты делают неутешительные -скорее всего, чтобы оправдать рост расходов Пентагона.Сценарий, представленный профессором американскогоДжорджтаунского университета Мэтью Кренигом, предполагает два последовательныхядерных удара со стороны России. И первый из них сметет с лица Америки 131город с населением в 70 миллионов человек.Вторым заходом российские ракеты уничтожат еще 12 городов, вкоторых проживают 28 миллионов американцев. А если Вашингтон к тому времени ещеи сократит свой ядерный потенциал, то последствия будут еще ужаснее. Поподсчетам профессора, в таком случае число жертв возрастет до 82 миллионовтолько после второй атаки.Такие цифры Крениг объясняет тем, что при сокращенномядерном арсенале США российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей.И у Штатов будет меньше ракет для ответного удара.Как писали Dni.Ru, президент США Дональд Трамп фактически объявил на весь мир о начале третьей мировой войны. Сделал он это не сам, а устами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в разработке оружия массового уничтожения – что, по сути, развязывает Тель-Авиву и стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской республики.Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии не получится, отмечают эксперты. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой глобальной войны.Что же касается скрупулезных подсчетов Кренига, то они изложены в его монографиипод названием "Логика американской ядерной стратегии: почему важностратегическое превосходство". Фундаментальный труд увидел свет в феврале2018 года, пишет со ссылкой на The NationalInterest.