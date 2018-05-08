Много лет назад сосед незаконно завладел частью дачного участка народного артиста в ДСК Мичуринец, что в поселке Переделкино. Теперь жена и дочь пытаются вернуть несколько соток принадлежащие их семье по закону.

Много лет назад сосед незаконно завладел частью дачногоучастка народного артиста в ДСК "Мичуринец", что в поселке Переделкино. Теперьжена и дочь пытаются вернуть несколько соток принадлежащие их семье по закону.Когда-то предприимчивый ювелир Вадим Эльгарт уговорил доверчивогоАлексея Владимировича соорудить общую баню, так сказать на две семьи. Мол, стебя, Баталов, земля, а с меня работы и материалы. Подсунул актеру на подписькакие-то бумаги и был таков.Позже выяснилось, то Баталов "подарил" соседу двесотки своего участка, о чем договоренности не было. Эльгарт не терял временидаром: новые сведения о размерах участка занес в Госреестр и построил баню.По счастью, в то время, когда Баталов подписывал бумаги, онуже не был собственником дачи. Еще лет двадцать назад он переоформил ее на свою дочкуМарию. Сосед об этом не знал. Подпись Баталова на документах – не действительна.На этом историю можно былобы закончить, если бы не одно обстоятельство: Вадим тоже подарил свою дачу(включая злополучные две сотки Баталова) своей дочери Ольге Ивановой, котораяживет в Америке. Ольга в суды не являлась. Из-за этого тяжба тянулась шестьлет.Все это время близкие народного артиста не могли посещать свойзагородный дом. Затравленные родственники не хотели встречаться с соседом.Незадолго до смерти Алексея Владимировича Щербинский судМосквы стал на сторону Баталовых, однако его решение не выполнено до сих пор. Не помогли ни письма мэру Сергею Собянину, ни желаниевступиться за семью Баталова лидера ЛДПР Владимир Жириновский. Банька ювелиракак стояла, так и стоит. Родственнки звезды советского кино на даче по-прежнему не появляются."После майских праздников будем подавать новый иск. Нашиадвокаты уже запросили дело из архива. Прежнее решение суда было половинчатым.Чтобы снести баньку, восстановить забор, благоустроить участок, вдове АлексеяВладимировича пришлось бы заплатить полтора миллиона рублей. У нее таких денегнет. И сосед на траты не идет, мол, по документам хозяйкой является его дочь.Она – в Америке. Получается, что деньги взять не с кого. Единственный выход -новая тяжба. Через суд будем добиваться ареста соседской дачи, какобеспечительной меры. Может быть, тогда дело сдвинется с мертвой точки", -рассказал друг Баталовых Михаил Цивин сайту "Комсомольская правда".