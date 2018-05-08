Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 130 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 65 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 130 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.1.Собинский районПо предварительной информации, 01.05.2018г. в 09:35 на 27 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров» водитель 1990 г.р., управляя трактором Беларусь с прицепом выехал за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель с диагнозом: резаная рана спины, ушиб волосистой части головы направлен на амбулаторное лечение.2.Киржачский районПо предварительной информации, 02.05.2018г. в 16:00 на 9 км автодороги «Дубки–Киржач» водитель автомобиля Вольво-Х60, 1985 г.р., на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Мазда-3 под управлением водителя 1984 г.р. От удара автомобиль Вольво-Х60 отбросило на стоящий перед перекрёстком автомобиль Ниссан-Кашкай под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Вольво-Х60 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, пассажир автомобиля Мазда-3, 2010 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей носа, пассажир автомобиля Мазда-3, 1987 г.р., с диагнозом: рваная рана подбородка направлены на амбулаторное лечение.3. г. ВладимирПо предварительной информации, 04.05.2018 г. в 11:20 в г. Владимир на улице Горького водитель автомобиля Хендай-Акцент при повороте налево не предоставил преимущество в движении, двигающемуся прямо во встречном направлении автомобилю Лада-Гранта под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хендай-Акцент с диагнозом: порезы, ссадины правой руки направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля Хендай-Акцент, с диагнозом: ушиб левой голени направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля Лада-Гранта, 1988 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.4. Петушинский районПо предварительной информации, 06.05.2018 г. в 04:50 в г. Петушки на улице Трудовая водитель автомобиля Опель-Вектра, 1996 г.р., совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали: пассажир автомобиля Опель-Вектра, 1982 г.р., с диагнозом: рваная рана волосистой части головы госпитализирован в медицинское учреждение; пассажир автомобиля Опель-Вектра, 1982 г.р., с диагнозом: повреждение шейных позвонков – госпитализирован в лечебное учреждение.