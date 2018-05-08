На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии зловещий сигнал, который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двусторонних отношений.

На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашнейинаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии"зловещий сигнал", который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двустороннихотношений.Как отмечает влиятельное британское издание Daily Express,глава российского государства впервые вместо традиционного"Мерседеса" прокатился на новеньком отечественном лимузине"Кортеж". Журналисты газеты уверены: такой шаг является"патриотическим посланием" Западу, призванным продемонстрироватьсамодостаточность Москвы.В издании отметили, что передвижение Путина на отечественномавтомобиле – это свидетельство сдвига в отношениях России с Западом, посколькуМосква стремится продемонстрировать свою независимость в технологическом плане.В свою очередь, авторитетная американская газета WashingtonPost подчеркнула, что в первом ряду во время церемонии инаугурации, помимопатриарха Кирилла и исполняющего обязанности главы правительства ДмитрияМедведева стоял и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Присутствие последнего нацеремонии издание называет "показательным и примечательным моментом",отмечая, что бывшему немецкому лидеру было предоставлено столь почетное местовсего лишь за пару дней до празднования очередной даты победы в Великой Отечественнойвойне.Авторы газеты заявляют, что церемония показала "глубинусвязей" Путина и Шредера, что последний является "самым важным"другом главы российского государства. "Похоже, это была попыткапродемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники зарубежом, несмотря на санкции и критику", – делятся своими мыслями авторыWashington Post.Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина состояласьв понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Этоседьмая по счету церемония в новейшей истории России. Президент принес присягу,а затем произнес речь. Глава государства пообещал делать все возможное, чтобыстрана развивалась, а каждая семья жила в достатке.При этом на церемонии случился небольшой казус. Военнослужащиене смогли до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине. Позжерадиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта МосковскогоКремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что мероприятие прошлоштатно.