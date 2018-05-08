На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашней
инаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии
зловещий сигнал, который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двусторонних
отношений.
На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашней
инаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии
"зловещий сигнал", который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двусторонних
отношений.
Как отмечает влиятельное британское издание Daily Express,
глава российского государства впервые вместо традиционного
"Мерседеса" прокатился на новеньком отечественном лимузине
"Кортеж". Журналисты газеты уверены: такой шаг является
"патриотическим посланием" Западу, призванным продемонстрировать
самодостаточность Москвы.
В издании отметили, что передвижение Путина на отечественном
автомобиле – это свидетельство сдвига в отношениях России с Западом, поскольку
Москва стремится продемонстрировать свою независимость в технологическом плане.
В свою очередь, авторитетная американская газета Washington
Post подчеркнула, что в первом ряду во время церемонии инаугурации, помимо
патриарха Кирилла и исполняющего обязанности главы правительства Дмитрия
Медведева стоял и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Присутствие последнего на
церемонии издание называет "показательным и примечательным моментом",
отмечая, что бывшему немецкому лидеру было предоставлено столь почетное место
всего лишь за пару дней до празднования очередной даты победы в Великой Отечественной
войне.
Авторы газеты заявляют, что церемония показала "глубину
связей" Путина и Шредера, что последний является "самым важным"
другом главы российского государства. "Похоже, это была попытка
продемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники за
рубежом, несмотря на санкции и критику", – делятся своими мыслями авторы
Washington Post.
Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина состоялась
в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Это
седьмая по счету церемония в новейшей истории России. Президент принес присягу,
а затем произнес речь. Глава государства пообещал делать все возможное, чтобы
страна развивалась, а каждая семья жила в достатке.
При этом на церемонии случился небольшой казус. Военнослужащие
не смогли до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине. Позже
радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского
Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что мероприятие прошло
штатно.