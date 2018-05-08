Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный Сергей Кучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу.

Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный СергейКучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу.До недавнего времени все в жизни Юлии шло как по маслу: Ефременковастала ведущей популярнейшего проекта, поработала на экзотической площадке "Дома-2",а мужчина ее мечты сделал предложение руки и сердца. Влюбленные съехались, выбралидату свадьбы, невеста начала приготовление к роскошному торжеству. К сожалению,в последний момент Кучеров передумал жениться и даже не сказал почему.Экс-участник "Дома-2" сообщил об этом в своем Instagram: "Хочунаписать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце.Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди,которые действительно переживают. Пишу для вас! Да, мы расстались. Почему?Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению,не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь. Сегодня: "Я тебя люблю", а завтра —чужие друг другу люди", – написал Сергей.Мужчина признался, что поторопился,предложив ведущей замужество. "Сделал предложение, как так? Да, согласен, когдавставал на колено, думал только о хорошем, но вот так бывает. Большего нескажу! Пойду позвоню маме, скажу: "Извини, но и в этот раз до внуков дело недойдет". Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки", – подытожилСергей.Теперь Кучерову необходимо съехать от бывшей зазнобы, поэтому он активно ищет съемную квартиру в соцсетях.Юлия пока не комментировала сообщение бывшего жениха. Она лишьнаписала в своем микроблоге: "А время все расставит по своим местам !Тольковперед ,не оглядываясь назад !....The End💔".