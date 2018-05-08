Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный Сергей
Кучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу.
Юлия Ефременкова снова одинока. Ее возлюбленный Сергей
Кучеров разорвал отношения с ней и отменил пышную свадьбу.
До недавнего времени все в жизни Юлии шло как по маслу: Ефременкова
стала ведущей популярнейшего проекта, поработала на экзотической площадке "Дома-2",
а мужчина ее мечты сделал предложение руки и сердца. Влюбленные съехались, выбрали
дату свадьбы, невеста начала приготовление к роскошному торжеству. К сожалению,
в последний момент Кучеров передумал жениться и даже не сказал почему.
Экс-участник "Дома-2" сообщил об этом в своем Instagram: "Хочу
написать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце.
Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди,
которые действительно переживают. Пишу для вас! Да, мы расстались. Почему?
Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению,
не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь. Сегодня: "Я тебя люблю", а завтра —
чужие друг другу люди", – написал Сергей.
Мужчина признался, что поторопился,
предложив ведущей замужество. "Сделал предложение, как так? Да, согласен, когда
вставал на колено, думал только о хорошем, но вот так бывает. Большего не
скажу! Пойду позвоню маме, скажу: "Извини, но и в этот раз до внуков дело не
дойдет". Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки", – подытожил
Сергей.Теперь Кучерову необходимо съехать от бывшей зазнобы, поэтому он активно ищет съемную квартиру в соцсетях.
Юлия пока не комментировала сообщение бывшего жениха. Она лишь
написала в своем микроблоге: "А время все расставит по своим местам !Только
вперед ,не оглядываясь назад !....The End💔".