Просят справедливого наказания. Родные и близкие убитой в декабре жительницы Владимира боятся, что преступник может уйти от ответственности. После случившегося родственникам сообщили, что виновник болен шизофренией и невменяем. Вот только близкие погибшей девушки уверены - справкой он прикрывается, чтобы избежать тюрьмы. Тему продолжат мои коллеги.

Просят справедливого наказания. Родные и близкие убитой в декабре жительницы Владимира боятся, что преступник может уйти от ответственности. После случившегося родственникам сообщили, что виновник болен шизофренией и невменяем. Вот только близкие погибшей девушки уверены - справкой он "прикрывается", чтобы избежать тюрьмы. Тему продолжат мои коллеги.Улыбка с фотографии и двое маленьких детей. Это всё, что теперь осталось Лидии Смирновой от её дочери Светланы. Сейчас женщину поддерживают подруги убитой девушки. Рассказывают, полгода назад Света в интернете познакомилась с мужчиной, молодые люди начали встречаться.Екатерина Жигулёва, подруга убитой девушки: "Она рассказывала, что она познакомилась в интернете с этим человеком. Ничего плохого вообще о нём не говорила, он адекватный, крепкого телосложения мужчина. Незадолго до убийства мы подвозили её с работы, на Погодина, он её встречал. Никакой агрессии, ничего, то есть, он ей подал ручку. Она вышла из машины и они потихонечку пошли. Всё было хорошо, всё было нормально".Но в одну декабрьскую ночь мир Лидии Смирновой разделился на до и после. Женщине позвонил полицейский и стал задавать вопросы.Лидия Смирнова, мама убитой девушки: "Кем вам приходится Гусева Светлана Вячеславовна. Я говорю это моя дочь. А он мне и говорит: "Где она?" - я говорю: "Она должна быть на работе. Примите соболезнования, в общем, ножевое ранение, насмерть".Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "19 декабря прошлого года произошла трагедия. Между партнёрами возник конфликт, который закончился тем, что мужчина совершил убийство своей новой знакомой".Иван Иванов нанёс одно смертельное ножевое ранение, рассказывают подруги убитой Светланы. И сразу заявил, что болен шизофренией.Анна Бараняк, подруга убитой девушки: "То есть он знает, что именно с этой болезнью он будет освобожден от уголовной ответственности. И все придерживаются этой версии. Ну да, больной, стоит он на учёте. Но она же разная, он может быть и вменяемый и невменяемый. Его сейчас признают невменяемым".Это при том, что мужчина имеет юридическое образование, а в его трудовой указано, что он работал даже альпинистом. О том, что психическое состояние Иванова не вызывало подозрений, говорят и соседи. В характеристике только положительные отзывы - спокойный, вежливый, разговорчивый.Владимир, сосед: "Ну, не знаю, адекватный. Вроде разговаривал всё время ровно. Здоровались. Ничего такого я за ним не замечал".Иван Реп, сосед: "Не было в нём ничего такого странного. Я не замечал, что он на голову был больной".Появившуюся сразу после убийства шизофрению подтвердила судебно-медицинская психиатрическая экспертиза. Мужчина признан невменяемым и уже два месяца находится в костромской психиатрической клинике под интенсивным наблюдением. Оставить его на принудительное лечение могут по решению суда. Вот только близкие убитой девушки такое наказание считают слишком мягким и намерены добиваться, чтобы убийцу отправили в реальные места лишения свободы.