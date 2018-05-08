Представители зоозащитной организация PETA направили официальное письмо сотрудникам американского телеканала HBO с требованием перестать снимать диких животных в сериалах Мир Дикого Запада и других. Вместо живых зверей предлагается использовать компьютерную графику.

Представители зоозащитной организация PETA направили официальное письмо сотрудникам американского телеканала HBO с требованием перестать снимать диких животных в сериалах "Мир Дикого Запада" и других. Вместо живых зверей предлагается использовать компьютерную графику, сообщает Hollywood Reporter.Представители PETA пишут, что в вышедшей в конце апреля серии "Мира Дикого Запада" авторы проекта сняли слона по кличке Тай, принадлежащего компании Have Trunk Will Travel. Зоозащитники утверждают, что животное жестоко избивали во время съемок."Сегодня существует безопасная и эффективная технология CGI, с помощью которых всех диких животных в сериалах HBO следует заменить компьютерной графикой", — утверждают в PETA.Представители HBO в ответ заявили, что "деликатно и трепетно" обращаются со всеми животными, которые участвуют в съемках."Представители компетентных надзорных органов присутствовали на всех съемках "Мира Дикого Запада", в которых принимали участие животные."Они одобрили наши действия, в результате чего сериал получил статус "Ни одно животное не пострадало", — отметили в HBO.Несколько лет назад представителям PETA удалось добиться закрытия сериала о скачках "Фарт", на съемках которого погибли три лошади.