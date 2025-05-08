Селивановский район Владимирской области присоединился к всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Селивановский район Владимирской области присоединился к всероссийской акции «Храним огонь Победы». Её совместно с компанией «Газпром» проводит партия «Единая Россия».На мемориале воинам Великой Отечественной в Красной Горбатке Огонь памяти, который зажигали только к 9 Мая, стал Вечным огонём. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области , региональный куратор партпроекта «Единой России» «Историческая память» в своем телеграм-канале.В военные годы из Селивановского района на фронт ушли семь тысяч человек. На торжественную акцию пришли ветераны, семьи с детьми, учащиеся школ и колледжей.«Звучала музыка, развивались флаги, и мы все вместе вспоминали наших героев-земляков. Священная память о героях Великой Отечественной, о тружениках тыла должна быть вечной, как Вечный огонь, который мы зажгли сегодня», — отметил Алексей Говырин.