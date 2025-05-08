Его обнаружили на частной территории.

Вечером 7 мая беспилотный летательный аппарат оказался на территории Владимирской области. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев. Беспилотник зафиксировали в Александровском районе обрасти.По информации правительства региона, летательный аппарат упал на частной территории, повредив на участке забор и поленницу. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.Глава региона предупредил жителей о возможных ситуациях падения беспилотников. Он порекомендовал соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Ранее крупный пожар произошел в ночь на 30 апреля на складском помещении предприятия Владимирской области. По сообщению местных властей, стало падение беспилотника.