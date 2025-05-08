В Александровском районе упал беспилотник, об этом сообщил губернатор Владимирской области 7 мая, в 21:01. По информации Александра Авдеева, люди не пострадали. Частично разрушился забор из

В Александровском районе упал беспилотник, об этом сообщил губернатор Владимирской области 7 мая, в 21:01. По информации Александра Авдеева, люди не пострадали. Частично разрушился забор из сетки-рабицы и поленница. На вчерашний вечер в регионе сохранялся режим беспилотной опасности. Сегодня утром Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС прислала смс жителям области об отбое