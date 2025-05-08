Специалисты МЧС тушат возгорание.

Утром 6 мая в областной столице начался пожар в одном из дачных домов садоводческого товарищества «Зорька». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В ведомстве сообщили, что о пожаре стало известно в 9:16. На месте работали 15 пожарных и 6 единиц техники. Открытый огонь удалось ликвидировать через час. К сожалению, в пожаре погибла женщина. На данный момент личность погибшей устанавливается.Ранее во Владимирской области отменили особый противопожарный режим. При этом пожароопасный сезон продолжается.