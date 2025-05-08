Спустя два года после суперуспешного первого сезона состоится премьера восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+). Он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже в мае. Главные роли

Спустя два года после суперуспешного первого сезона состоится премьера восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+). Он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже в мае. Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария обоих сезонов — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта «Фишер. Затмение» — Александр Цой («‎Трудные