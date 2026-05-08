В преддверии Дня Великой Победы депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Великой Победы депутат Госдумы РФ от Владимирской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.Уроженке Вязниковского района и жительнице Коврова Антонине Васильевне Зиминой сегодня 103 года. Войну она встретила 18-летней девушкой и сразу же была призвана на трудовой фронт. Она рыла окопы и валила лес, носила тяжёлые камни и при этом стремилась на передовую, где храбро сражались двое её братьев.Вскоре она добилась своего и была призвана в армию, обеспечивала связь на военных объектах. А после победы над фашистской Германией боролась с японскими милитаристами — служила в Забайкалье в зенитной части, которая охраняла мосты от вражеских самолётов.В 2025 году Антонине Васильевне присвоили звание «Почётный гражданин города Коврова».Алексей Говырин тепло поздравил Антонину Васильевну с праздником, пожелал ей крепкого здоровья, поблагодарил за Победу и вручил памятный подарок.А 7 мая депутат Госдумы поздравил жительницу Владимира Галину Семеновну Тимофееву.«Галина Васильевна — из поколения "детей войны", а её муж, Михаил Андреевич, воевал. Память о нём — в его детях, внуках, а в семейном архиве бережно хранятся фото и награды фронтовика. С праздником! Спасибо за Победу!» — написал парламентарий на своей официальной странице в соцсети.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: