Шествие стало живым уроком истории для дошколят.

Накануне воспитанники детского сада № 6 во Владимире приняли участие в акции «Бессмертный полк».К колонне присоединились педагоги, активисты местного отделения «Единой России» и волонтеры Боевого Братства.Для детей это не просто шествие — это живой урок истории.Проходя с фотографиями прадедов — защитников, тружеников тыла и блокадников — дети учатся хранить память о подвиге.Администрация поблагодарила всех участников за теплые сердца и искренние эмоции — они сохраняют память о Победе в сердцах новых поколений.