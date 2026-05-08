Шествие стало живым уроком истории для дошколят.
Накануне воспитанники детского сада № 6 во Владимире приняли участие в акции «Бессмертный полк».
К колонне присоединились педагоги, активисты местного отделения «Единой России» и волонтеры Боевого Братства.
Для детей это не просто шествие — это живой урок истории.
Проходя с фотографиями прадедов — защитников, тружеников тыла и блокадников — дети учатся хранить память о подвиге.
Администрация поблагодарила всех участников за теплые сердца и искренние эмоции — они сохраняют память о Победе в сердцах новых поколений.