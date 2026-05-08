Владимирская область готовит летние смены для не менее 90 тыс. детей.

В регионе к сезону откроют 30 загородных лагерей, 351 дневной лагерь, 9 лагерей труда и отдыха и 4 палаточных площадки, сообщает Министерство образования Владимирской области. Планируется, что на оздоровление отправятся не менее 90 тысяч детей.Часть ребят проведет смены на Черноморском побережье Краснодарского края: отдых пройдет в четыре заезда на базе санатория «Янтарь» в Анапе. Кроме того, организован отдых в санаториях Ивановской области — «Плес», «Березовая роща», «Зеленый городок», «Мы и дети» — и в ярославском санатории «Высоковский бор».В сумме примерно 5 тысяч детей направят именно в эти выездные санаторные программы.