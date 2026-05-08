В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил стадион имени Николая Гастелло в Муроме. Парламентарий много лет курирует этот спортивный объект, так как приложил немало усилий к возвращению его в спортивную жизнь города. Сегодня стадион не уступает по эффективности другим спортобъектам.Муромский стадион был приобретён в полуразрушенном состоянии, так как у прежних собственников для его содержания не было ни денег, ни желания вкладываться в его развитие.Объект модернизировали в рамках реализации программы «Спорт - норма жизни». На преображение стадиона преображение свыше 95 млн рублей. Деньги пошли на сам ремонт, закупку необходимого оборудования, установку ограждения, организацию освещения и другие работы. В настоящий момент на стадионе работает целый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя тренажёрный зал с новейшими спортивными снарядами, баскетбольно-волейбольную площадку с резиновым покрытием и разметкой.Также здесь имеется надувной футбольный манеж площадью около 2000 кв. метров. Он не стоит без дела: в манеже постоянно тренируются спортсмены всех возрастов, а также проводятся соревнования. Примечательно, что объект имеет автономное отопление и может функционировать даже в лютый мороз.«У муромских спортсменов, на мой взгляд, есть все условия, чтобы добиваться новых спортивных высот. Кстати, Муром стремится стать спортивной столицей региона. Для этого здесь есть всё: функционируют несколько стадионов, ледовый дворец, скоро появится модульный бассейн. А самое главное, жители, которые стремятся к здоровому образу жизни!» — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.