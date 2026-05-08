Каждый штрих на стене — память о тех, кто приближал Победу.

В парке «30 лет Победы» создают не просто арт-объект, а живой мост между поколениями.Мурал «Письма Победы» реализуют профессиональные художники вместе с юными муромлянами.Идею предложили председатель объединения деятелей искусств Мурома Татьяна Федорова-Попова и член ассоциации художников Анастасия Кузьмичева. Они подготовили эскиз и нанесли контуры на стену.Ученики художественных школ бережно переносят на стену подлинные фронтовые письма из фондов городского музея и школ.