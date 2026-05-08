Молодой капитан собирается в первое плавание и спрашивает своего деда, бывалого капитана, что нужно брать с собой в море.
- Главное, что нужно в море-это таблетки от тошноты, ну и, пожалуй, презервативы, ведь ты будешь заходить в порты.
Капитан сходил в аптеку и купил 10 таблеток и 10 презервативов. На следующий день он рассказал деду, что он купил. Но дед сказал, что этого будет маловато. Капитан сходил в ту же аптеку и опять купил столько же таблеток и презервативов. Но дед сказал, что и этого мало, нужно, по крайней мере, еще столько же. Когда капитан в третий раз пришел в аптеку, аптекарь спросил:
- Это, конечно не мое дело, но если вас от нее тошнит, почему вы ее трахаете? !
