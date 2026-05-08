Во владимирской области есть свои важные правила, касающиеся разведения огня на свежем воздухе

Весенние и летние выходные для многих жителей Владимирской области — это традиция выезжать за город. Кто-то спешит на дачу, чтобы навести порядок и посадить огород, другие едут на природу жарить шашлыки. Но всегда стоит помнить: в нашем регионе есть свои важные правила, касающиеся разведения огня на свежем воздухе. Подробности читайте на vlad.aif.ru.Дачные правилаВ Главном управлении МЧС России по Владимирской области напоминают, что с 15 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. Это значит, что к открытому огню теперь предъявляются особые требования.Разводить костры и использовать открытый огонь разрешено только в специально оборудованных местах. Таким местом может быть яма глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до одного метра, или же прочно установленная металлическая ёмкость — например, бак, бочка или мангал из негорючих материалов.Важно соблюдать и безопасные расстояния: от очага огня до ближайшей постройки должно быть не меньше 50 метров. До хвойного леса — 100 метров, а до лиственного — 30. Кстати, даже отдельно стоящие деревья здесь приравниваются к лесу.На дачных участках, конечно, выдержать 50 метров до соседнего дома бывает непросто. Поэтому закон здесь делает небольшое исключение: если вы сжигаете мусор или греетесь у костра, расстояние до постройки может составлять 15 метров. Но в любом случае, перед тем как разжечь огонь, обязательно очистите территорию вокруг него от сухих веток, опавших листьев и других горючих материалов в радиусе 10 метров — грабли вам в помощь.Совсем иные правила действуют, если вы готовите еду, например, жарите шашлык в мангале или на жаровне. В таком случае расстояние до дома можно сократить до 5 метров, а территорию вокруг очага достаточно очистить в радиусе двух метров.Особый противопожарныйИ, конечно, не стоит забывать: когда придет настоящая жара, власти, скорее всего, введут особый противопожарный режим. Он обычно вызывает много вопросов, но к нему тоже важно быть готовым.Представители МЧС напоминают: когда действует особый противопожарный режим, разводить открытый огонь категорически запрещено. И это правило распространяется повсюду — будь то ваша собственная дача или даже балкон. Не стоит рассчитывать, что мангалы или специальные бочки станут оправданием — всё это будет считаться нарушением. Под запрет в этот период попадают и так называемые огневые работы.Речь идёт о работе с инструментами, такими как болгарка или углошлифовальная машинка. Вылетающие искры от них могут легко стать причиной возгорания сухой травы или других материалов. К сожалению, подобные случаи уже происходили. Например, во Владимире в 2020 году искры от болгарки во время строительства забора привели к пожару, который уничтожил бытовку. Поскольку это случилось в период действия особого режима, строителям пришлось отвечать по закону.Однако даже в такой строгий период существуют исключения. Вы можете спокойно топить домашнюю печь или печь в бане. И даже шашлык приготовить вполне возможно, если соблюсти одно условие.Как уточняет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Гущенков, если вы находитесь в помещении, где условия позволяют установить мангал, это не будет считаться открытым огнём. Конечно, жарить мясо посреди жилой комнаты не лучшая идея, но вот использовать каменный гараж или специально оборудованную кирпичную беседку со стационарной жаровней вполне допустимо.Следует учесть и другие важные моменты. Не стоит разводить огонь в сильный ветер. При скорости ветра от 5 до 10 метров в секунду ещё можно использовать бочки, но когда ветер усиливается до 10 метров в секунду и более, любые костры и угли попадают под полный запрет.Также строго запрещено сжигать легковоспламеняющиеся, токсичные или взрывоопасные материалы. И обязательно убедитесь, что в бочках и ёмкостях, которые вы используете для огня, нет сквозных отверстий.