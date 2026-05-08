Дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения мировому судье.

Заместитель прокурора Меленковского района утвердил обвинительное заключение по делу о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).По версии следствия, в марте 2026 года супруга обвиняемого ехала по дороге с односторонним движением во встречном направлении, что квалифицируется по ч. 3 ст. 12.16 КоАП.Нарушение заметили инспекторы ДПС и остановили автомобиль для административного разбирательства.Находившийся в машине пьяный супруг, осознавая, что сотрудник действует при исполнении обязанностей, в присутствии посторонних публично оскорбил его.