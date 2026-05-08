Ветеранам выразили глубокую признательность за подвиг и пример служения Родине.

В Областном дворце культуры и искусства прошла торжественная встреча, на которой поздравили поколение победителей и современных защитников с наступающим Днем Победы.Великая Отечественная война затронула каждую семью: с территории нынешней Владимирской области на фронт ушло около 300 тысяч человек, более 100 земляков стали Героями Советского Союза, 20 — полными кавалерами ордена Славы.Заводы региона работали круглосуточно, а госпитали Владимира приняли и пролечили порядка четверти миллиона раненых.Память о героях Победы остается священной; сегодня их достойные преемники — участники специальной военной операции — защищают страну и мирную жизнь наших детей.