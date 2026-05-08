Приговор не вступил в законную силу.

Кольчугинский городской суд признал 42‑летнего жителя Владимира виновным по ст. 138.1 УК РФ — незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации.По версии следствия, он разместил в интернете объявление и продавал скрытые камеры и наушники людям, желавшим получить водительские права с посторонней помощью.28 марта прошлого года обвиняемый передал технику в Кольчугине: камера под одеждой должна была транслировать вопросы на монитор, а наушник — передавать ответы.На экзамене покупатель не услышал сигнала, провалил испытание, а аппаратуру изъяли сотрудники полиции.Подсудимый признал вину, суд назначил штраф 70 тыс. рублей.