В Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь 81‑й годовщины Великой Победы; в зале собрались ветераны, труженики тыла, дети войны и заслуженные граждане города.Временно исполняюший обязанности главы города Сергей Волков и председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин выступили с благодарственными словами и вручили награды участникам фронтового и тылового труда.«Ваш подвиг — это вечный пример мужества и истинной любви к Родине. Мы в неоплатном долгу перед вами за возможность жить и трудиться под мирным небом», — сказал Сергей Волков.Праздник дополнили городские творческие коллективы: прозвучали военные песни и показали хореографические номера, вызвавшие чувства скорби и радости победы.