Юные патриоты несли Вахту Памяти и соревновались в военных навыках.

В преддверии Дня Победы во Владимире прошел региональный слет движения «Пост №1».Задача слета — сохранить историческую память о подвиге советского народа и организовать Вахту Памяти у мемориалов и воинских захоронений.Мероприятие объединило патриотические объединения со всех муниципалитетов области.Участники соревновались в сборке и разборке автомата и магазина, в строевом марше, в возложении цветов, в знании военной теории и в творческой презентации.