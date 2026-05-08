Ветеран пережила 480 дней блокады.

8 мая 2026 года руководитель следственного управления СК по Владимирской области Артем Александрович Кулаков навестил во Владимире Дину Александровну Кислякову в преддверии 81-й годовщины Победы.Дина Кислякова пережила 480 дней блокады и поделилась с гостем воспоминаниями о своей судьбе.Она родилась в 1939 году. С началом войны отец сразу ушел на фронт.Мама и дочь прошли через самые тяжелые месяцы блокады 1941–1942 годов, но мать не дожила до Победы и скончалась от голода во второй половине 1943 года.Истощенную девочку спасли санитары и эвакуировали в Судогодский район Владимирской области, где у нее началась новая жизнь с приемной матерью.Спустя десятилетия Дина нашла отца в Ленинграде: он вернулся с войны с ранением и долгое время искал дочь.