Горожане и сотрудники администрации высадили аллею туй возле места крушения самолета.

В Киржачском округе у мемориала в память о Юрии Гагарине и Владимире Серегине прошел субботник, на котором посадили 150 саженцев туи.В акции участвовали горожане и сотрудники администрации, теперь аллея украшена молодыми вечнозелеными деревьями.Мемориальный комплекс воздвигнут на месте крушения учебного самолета возле деревни Новоселово, где погибли Гагарин и его летный наставник.Памятник открыт в 1975 году и стал местом памяти для нескольких поколений, отметила начальник отдела администрации Ирина Штроткина.Благоустройство продолжается по проекту космонавта Алексея Леонова: укладка плитки, установка бордюров и подсветки, обсуждается размещение на постаменте советского истребителя.