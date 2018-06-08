Компания Acer объявила о старте продаж в России ноутбука Swift 7, заявляемого как самый тонкий в мире. Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, толщина его цельнометаллического корпуса не превышает 8,98 миллиметра, а внутри установлен мощный процессор Intel Core i7.

Компания Acer объявила о старте продаж в России ноутбука Swift 7, заявляемого как "самый тонкий в мире". Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, толщина его цельнометаллического корпуса не превышает 8,98 миллиметра, а внутри установлен мощный процессор Intel Core i7.В Acer заявили, что при создании устройства использовался цельный лист из высокопрочного алюминиевого сплава, от которого алмазной фрезой было отсечено все лишнее. В результате Swift 7 получится почти таким же тонким, как смартфон.Аппарат оснащается 14-дюймовым экраном Full HD с IPS-матрицей, модулем сотовой связи 4G LTE с поддержкой "наносимок", Wi-Fi 802.11ac с технологией 2x2 MIMO и сканером отпечатков пальцев. Заявленное время работы от аккумулятора — до 10 часов.Под крышкой Swift 7 скрываются Intel Core i7, 8 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR3 и твердотельный накопитель объемом 256 ГБ. В комплект включен чехол, защищающий ноутбук от повреждений.”Acer представила 15-дюймовый ноутбук легче килограмма читайте такжеВ России новинку начнут продавать в июле. Рекомендованная розничная цена — 149 990 рублей.