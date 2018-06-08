Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поделился эмоциями после победы команды в Кубке Стэнли. Вашингтон в пятом матче финала одержал победу над Вегас Голден Найтс (4:3) и выиграл серию со счетом 4:1.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями после победы команды в Кубке Стэнли. "Вашингтон" в пятом матче финала одержал победу над "Вегас Голден Найтс" (4:3) и выиграл серию со счетом 4:1."Мы сделали это, эмоции просто невероятные, и неважно, каким образом нам удалось достичь этого, — сказал Овечкин, которого цитирует ТАСС. — Этот момент мы не забудем никогда. Болельщикам я могу сказать следующее — берите пиво и давайте праздновать".Российский капитан "Кэпиталз" по итогам плей-офф стал лучшим снайпером и был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.