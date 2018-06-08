Махачкалинский Анжи выразил готовность занять место пермского Амкара в российской футбольной премьер-лиге на следующий сезон. Такое развитие событий возможно из-за не предоставления пермским клубом финансовых гарантий для участия в следующем сезоне чемпионата России.

Махачкалинский "Анжи" выразил готовность занять место пермского "Амкара" в российской футбольной премьер-лиге на следующий сезон. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на свои собственные источники.Такое развитие событий возможно из-за не предоставления пермским клубом финансовых гарантий для участия в следующем сезоне чемпионата России несмотря на то, что изначально "Амкар" успешно прошел процедуру лицензирования.Напомним, что махачкалинцы по итогам предыдущего сезона покинули высший эшелон российского футбола после того, как в стыковых матчах за право сохранения прописки в премьер-лиге по сумме двух матчей уступили красноярскому "Енисею" (0:3, 4:3). "Амкар" же свое место сохранил, дважды обыграв "Тамбов" (2:0, 1:0). Именно махачкалинский клуб в данной ситуации является главным претендентом на место пермяков.Итоговое решение о лицензировании "Амкара" Российский футбольный союз (РФС) примет в субботу, девятого июня.