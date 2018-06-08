Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает принимать поздравления с завоеванием главного трофея Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли. Свое поздравление адресовал и любимый футбольный клуб Ови – испанская Барселона.

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает принимать поздравления с завоеванием главного трофея Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли. Свое поздравление адресовал и любимый футбольный клуб Ови – испанская "Барселона"."Поздравляем болельщика "Барселоны" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли", — написано в сообщении каталонцев в Twitter.