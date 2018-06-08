Настасья Шубская и Александр Овечкин скоро станут родителями. Супруга всемирно известного хоккеиста наконец рассекретила беременность.

Настасья Шубская и Александр Овечкин скоро станут родителями. Супруга всемирно известного хоккеиста наконец рассекретила беременность.Слухи, которые неделями муссировались в СМИ, наконец подтвердились – Настасья Шубская ждет ребенка от супруга, хоккеиста Александра Овечкина. Настасья поздравила мужа с важным событием – 8 июня Овечкин впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шубская опубликовала фотографию, на которой запечатлен Овечкин со своим драгоценным трофеем и супругой. На фото настасья демонстрирует заметно округлившийся живот.Материал дополняется