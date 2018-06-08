Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идее
министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона создать антироссийский
блок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства Соединенного
Королевства наше посольство отреагировало в Твиттер.
Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идее
министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона создать антироссийский
блок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства Соединенного
Королевства наше посольство отреагировало в "Твиттер".
"Существует что-нибудь такое, что правительство
Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния
России?" – задаются вопросом российские дипломаты.
Посольство на своем официальном аккаунте в популярной
социальной сети цитирует публикацию влиятельного агентства Reuters. Оно, в свою
очередь, ссылается на BuzzFeed. Комментарии главы внешнеполитического ведомства
Соединенного Королевства прозвучали в ходе личной встречи с членами британской
Консервативной партии.
Стоит отметить, что российская дипмиссия в столице
Великобритании часто комментирует различные антироссийские публикации западных
СМИ и выпады тамошних чиновников в адрес Москвы. Так, влиятельная газета The
Times ранее опубликовала материал, где заявила, что Россия "находится в
центре культурного кризиса" из-за того, что наши музеи выставляют свои
экспонаты в Соединенном Королевстве. В ответ наши дипломаты спросили: а что же
значит успешная выставка Бэнкси в Москве?
Борис Джонсон периодически выступает с недружественными
заявлениями в адрес России. Так, комментируя обвинения международной комиссии в
якобы причастности Москвы к уничтожению "Боинга" на востоке Украины
летом 2014 года, министр иностранных дел Великобритании призвал Москву взять на
себя ответственность за катастрофу. По его словам, Россия "должна объясниться".
На Москву министр свалил и вину за отравление в марте в
городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он
поддержал высказывания одного из депутатов британского парламента, который
сравнил Россию с нацистской Германией.