Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идее министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона создать антироссийский блок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства наше посольство отреагировало в Твиттер.

Посольство России в Великобритании с юмором отнеслось к идееминистра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона создать антироссийскийблок. На инициативу главы внешнеполитического ведомства СоединенногоКоролевства наше посольство отреагировало в "Твиттер"."Существует что-нибудь такое, что правительствоВеликобритании может предложить своим партнерам, кроме противостоянияРоссии?" – задаются вопросом российские дипломаты.Посольство на своем официальном аккаунте в популярнойсоциальной сети цитирует публикацию влиятельного агентства Reuters. Оно, в своюочередь, ссылается на BuzzFeed. Комментарии главы внешнеполитического ведомстваСоединенного Королевства прозвучали в ходе личной встречи с членами британскойКонсервативной партии.Стоит отметить, что российская дипмиссия в столицеВеликобритании часто комментирует различные антироссийские публикации западныхСМИ и выпады тамошних чиновников в адрес Москвы. Так, влиятельная газета TheTimes ранее опубликовала материал, где заявила, что Россия "находится вцентре культурного кризиса" из-за того, что наши музеи выставляют своиэкспонаты в Соединенном Королевстве. В ответ наши дипломаты спросили: а что жезначит успешная выставка Бэнкси в Москве?Борис Джонсон периодически выступает с недружественнымизаявлениями в адрес России. Так, комментируя обвинения международной комиссии вякобы причастности Москвы к уничтожению "Боинга" на востоке Украинылетом 2014 года, министр иностранных дел Великобритании призвал Москву взять насебя ответственность за катастрофу. По его словам, Россия "должна объясниться".На Москву министр свалил и вину за отравление в марте вгороде Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Онподдержал высказывания одного из депутатов британского парламента, которыйсравнил Россию с нацистской Германией.