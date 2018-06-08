Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов Эрмитажа.

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется по делу о хищениях 450 миллионов рублей при строительстве объектов "Эрмитажа", передает "Интерфакс".По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Мазо заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, он объявлен в международный розыск.С санкции Басманного суда в Москве ранее под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.По информации правоохранительных органов, фигурантами дела было организовано заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.В рамках дела Эрмитажем заявлен иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 миллионов рублей — "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" — о хищении порядка 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.9 октября 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей, признав его виновным в краже порядка 164 миллионов рублей, выделенных из бюджета для реставрации различных культурных объектов. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическое пребывание под стражей во время следствия.Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам. Летом прошлого года Дорогомиловский суд приговорил Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.